Ученые выяснили, как заставить печень регенерировать

Исследователи выявили механизмы, способствующие регенерации печени при хронических заболеваниях. Их выводы опубликованы в журнале Nature.
Ученые изучили клетки тканей пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Это нарушение метаболизма часто встречается у людей с ожирением и может привести к гепатиту. На поздних стадиях заболевания единственным вариантом лечения остается трансплантация печени.
Исследования показали, что хронические заболевания печени существенно повреждают сеть протоков, выводящих желчь из органа. В ответ на это повреждение, клетки желчных протоков (холангиоциты) преобразуются в основной тип клеток печени — гепатоциты, пытаясь компенсировать ущерб.
Ученые также идентифицировали молекулы, воздействие на которые с помощью лекарств может стимулировать регенерацию печени. Однако они предупреждают, что неконтролируемое стимулирование регенерации может привести к образованию раковых клеток печени.
Поэтому для создания безопасного лечения требуются дальнейшие исследования, чтобы найти баланс между стимуляцией восстановления и минимизацией риска развития рака.
"Эти результаты нас очень воодушевляют, так как они могут привести к новому методу лечения, который будет не только сдерживать заболевание, но и способствовать восстановлению тканей", — отметили авторы исследования.
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