Четыре способа найти любого человека в Telegram, даже не зная его номера телефона

Telegram бурно развивается и скоро, кажется, будет едва ли не у каждого человека на Земле. К следующему году администрация мессенджера рассчитывает достичь отметки в миллиард пользователей.
Как же среди такого немыслимого количества людей найти нужного? Проще всего — по номеру телефона. Но даже если вы его не знаете, Telegram предлагает альтернативные способы. Подробнее о них рассказало Роскачество.
Очень эффективный способ, потому что одинаковые юзернеймы невозможно зарегистрировать и поиск по ним нельзя запретить.
Поиск по ним работает так же хорошо, но задача усложняется, если у искомого пользователя распространённое сочетание имени и фамилии. Впрочем, используя дополнительно соцсети, вы можете попробовать идентифицировать нужного человека из тех, кого вам выдаст мессенджер.
Этой опции нет в Telegram, но поиск средствами Google Images или специализированных сервисов и приложений (помните, что они в основном платные) распространяется и на него.
Наверное, самый надёжный способ — воспользоваться помощью общих знакомых.
"Теперь найти нужного человека среди многомиллионной аудитории для вас не составит труда", — заключается в статье на сайте Роскачества.
Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.