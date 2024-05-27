Четыре способа найти любого человека в Telegram, даже не зная его номера телефона

В Роскачестве подсказали, как найти пользователя Telegram без номера телефона

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Telegram бурно развивается и скоро, кажется, будет едва ли не у каждого человека на Земле. К следующему году администрация мессенджера рассчитывает достичь отметки в миллиард пользователей.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как же среди такого немыслимого количества людей найти нужного? Проще всего — по номеру телефона. Но даже если вы его не знаете, Telegram предлагает альтернативные способы. Подробнее о них рассказало Роскачество.

По нику

Очень эффективный способ, потому что одинаковые юзернеймы невозможно зарегистрировать и поиск по ним нельзя запретить.

По имени и фамилии

Поиск по ним работает так же хорошо, но задача усложняется, если у искомого пользователя распространённое сочетание имени и фамилии. Впрочем, используя дополнительно соцсети, вы можете попробовать идентифицировать нужного человека из тех, кого вам выдаст мессенджер.

По фото

Этой опции нет в Telegram, но поиск средствами Google Images или специализированных сервисов и приложений (помните, что они в основном платные) распространяется и на него.

Через других пользователей

Наверное, самый надёжный способ — воспользоваться помощью общих знакомых.

"Теперь найти нужного человека среди многомиллионной аудитории для вас не составит труда", — заключается в статье на сайте Роскачества.