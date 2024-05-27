Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали самые преданные породы собак
Эксперт рассказал, как изменится финансовая система РФ после ухода европейских банков
Три признака, что вам пора сменить нейл-мастера
Кальций в питании
Блогерша Лерчек изъявила желание научиться петь
Как выбрать надежную автомойку: советы от экспертов
Родившая в Майами Катя Жужа назвала новорождённого сына Лео
Анна Хилькевич вместе с супругом ждут третью девочку
Полезный смузи без молочных продуктов: веганский завтрак
Четыре способа найти любого человека в Telegram, даже не зная его номера телефона

В Роскачестве подсказали, как найти пользователя Telegram без номера телефона

1:26
Наука » Технологии

Telegram бурно развивается и скоро, кажется, будет едва ли не у каждого человека на Земле. К следующему году администрация мессенджера рассчитывает достичь отметки в миллиард пользователей.

В Роскачестве подсказали, как найти пользователя Telegram без номера телефона
Фото: flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как же среди такого немыслимого количества людей найти нужного? Проще всего — по номеру телефона. Но даже если вы его не знаете, Telegram предлагает альтернативные способы. Подробнее о них рассказало Роскачество.

По нику

Очень эффективный способ, потому что одинаковые юзернеймы невозможно зарегистрировать и поиск по ним нельзя запретить.

По имени и фамилии

Поиск по ним работает так же хорошо, но задача усложняется, если у искомого пользователя распространённое сочетание имени и фамилии. Впрочем, используя дополнительно соцсети, вы можете попробовать идентифицировать нужного человека из тех, кого вам выдаст мессенджер.

По фото

Этой опции нет в Telegram, но поиск средствами Google Images или специализированных сервисов и приложений (помните, что они в основном платные) распространяется и на него.

Через других пользователей

Наверное, самый надёжный способ — воспользоваться помощью общих знакомых.

"Теперь найти нужного человека среди многомиллионной аудитории для вас не составит труда", — заключается в статье на сайте Роскачества.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Применение новых авиабомб в зоне боёв говорит о новом этапе СВО Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Последние материалы
Австралия отказалась использовать российские активы для помощи Украине
Сколько калорий тратится за ночь: факты
Россиянка была шокирована первой поездкой в США
Дарья Митина: к польскому судье Шмидту нужно относиться осторожно
Названы самые выгодные в обслуживании китайские автомобили в России
Уже 14 лет космическая обсерватория SDO каждые 12 секунд фотографирует Солнце
Как приготовить салат из брокколи и зёрен граната
Шесть неудачных бьюти-советов из интернета
Ветеринары ответили, как понять, что ваша собака глухая
Бывший муж Нюши Игорь Сивов заявил, что не верит в понятие "измена"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников