Дуров похвалился успехами Telegram: их помогли добиться умные пользователи

Ежемесячная аудитория Telegram достигла 900 миллионов человек, сообщил Дуров

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Ежемесячная аудитория Telegram достигла 900 миллионов пользователей, сообщил в среду основатель мессенджера Павел Дуров в своём телеграм-канале.

Фото: https://www.flickr.com/photos/techcrunch/21420233640 by TechCrunch is licensed under CC BY 2.0

Половина из них открывает Telegram ежедневно, добавил он. Кроме того, разработчик привёл данные DataAI, по которым его приложение стало шестым в мире по популярности.

Дуров также отчитался о финансовых успехах своего детища: в первом квартале оно продемонстрировало положительный денежный поток и в этом году должно выйти на прибыль. Это важно для сохранения независимости мессенджера, уверен его хозяин.

Основатель сервиса объяснил его популярность.

"Умные люди всегда предпочтут свободу и качество Telegram ограничениям и посредственности устаревших приложений", — написал он.

Дуров также поблагодарил пользователей за веру в Telegram.