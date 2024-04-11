Дуров похвалился успехами Telegram: их помогли добиться умные пользователи

Ежемесячная аудитория Telegram достигла 900 миллионов пользователей, сообщил в среду основатель мессенджера Павел Дуров в своём телеграм-канале.
Половина из них открывает Telegram ежедневно, добавил он. Кроме того, разработчик привёл данные DataAI, по которым его приложение стало шестым в мире по популярности.
Дуров также отчитался о финансовых успехах своего детища: в первом квартале оно продемонстрировало положительный денежный поток и в этом году должно выйти на прибыль. Это важно для сохранения независимости мессенджера, уверен его хозяин.
Основатель сервиса объяснил его популярность.
"Умные люди всегда предпочтут свободу и качество Telegram ограничениям и посредственности устаревших приложений", — написал он.
Дуров также поблагодарил пользователей за веру в Telegram.
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