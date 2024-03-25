Telegram не заблокируют в России за то, что в нём вербуют террористов — Дуров сдал ключи

Эксперт Курочкин усомнился в блокировке Telegram ради борьбы с терроризмом

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Популярный сервис Telegram вновь упоминается в контексте терроризма. Один из исполнителей страшного теракта в "Крокус Сити Холле" признался, что организаторы бойни завербовали его в Telegram, где он слушал проповеди. Pravda.Ru спросила эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина, какие меры в отношении мессенджера возможны в этой связи.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он усомнился в целесообразности блокировки Telegram в целях борьбы с терроризмом.

"Почему должны блокировать целый мессенджер? А если кто-то по телефону поговорит, значит, давайте тогда мобильную связь заблокируем? Это не совсем правильно. Переписки в почте — давайте электронную почту заблокируем. Это неправильно", — убеждён специалист.

По его словам, спецслужбам выгоднее сотрудничать с Telegram, нежели блокировать его.

"Помните, [основатель мессенджера Павел] Дуров отказывался от выдачи ключей? Скорее всего, это PR-ход, чтобы было больше шума вокруг Telegram. И он в любом случае их предоставил. Если бы он их не предоставил, тогда бы заблокировали. Наши спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram. Понятно, что они ловят и кого-то находят, кого-то не находят. Но эта борьба все время ведётся", — пояснил Курочкин.

Он признался, что не очень верит показаниям задержанных террористов насчёт Telegram — это больше похоже на попытку запутать следствие. "Это ещё надо много раз проверить. Когда начнут проверять их слова с реальными переписками, сверять, тогда будет какой-то ответ на это дело", — заключил эксперт.