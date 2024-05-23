Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Чуракина: овощи и фрукты помогают в профилактике инсульта
Избавьтесь от второго подбородка: семь эффективных упражнений для лица
Daily Mail: изменения в дефекации могут быть ранним признаком рака толстой кишки
Страховщики рассказали, сколько стоит затопить соседей
Собчак в Каннах выделяется своими необычными нарядами, которые привлекают внимание
Ветеринары рассказали, почему кошка прижимает уши
Британский турист не выжил, катаясь на гидроцикле на Пхукете
Непогода нанесла ущерб 830 тыс. гектаров посевов в России — данные Минсельхоза
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Неожиданное открытие: скрытые галактики-спутники переполняют Вселенную

Астрономы нашли давно пропавшие карликовые галактики и их слишком много

4:24
Наука

Когда астрономы говорят о "проблеме пропавших спутников", они имеют в виду не космические корабли на орбите Земли, а гораздо более серьезную проблему. На протяжении десятилетий было обнаружено значительно меньше карликовых галактик на орбите Млечного Пути и других крупных галактик, чем предсказывали модели формирования галактик.

Астрономы нашли давно пропавшие карликовые галактики и их слишком много
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако две группы астрономов недавно нашли доказательства существования не только достаточного числа галактик-спутников, но и даже большего их количества, чем ожидалось.

"Возможно, мы даже перестарались", — отмечает Марсель Павловский из Института астрофизики Лейбница в Потсдаме, соавтор одного из исследований.

Полученные результаты указывают на необходимость корректировки моделей формирования галактик, возможно, с учетом изменений в теории темной материи или других факторов, таких как первичные магнитные поля.

В стандартных моделях формирования галактик темная материя, составляющая 85% вещества во Вселенной, обеспечивает гравитационное притяжение. После Большого взрыва гигантские сферические "ореолы" темной материи должны были притянуть облака водорода и гелия, формируя сотни миллиардов звезд, которые собирались в галактики.

Согласно моделям, каждое гигантское гало темной материи должно содержать сотни или тысячи субгало, из которых образуются меньшие карликовые галактики с 100 миллионами до 1 миллиарда звезд.

Однако в 1990-х и 2000-х годах астрономы обнаружили лишь около 10 карликовых галактик вокруг Млечного Пути, что было гораздо меньше предсказанного числа. Со временем, с появлением более мощных телескопов, были найдены десятки новых слабых карликовых галактик.

Совнак Бозе из Даремского университета объясняет, что формирование галактик оказалось менее эффективным, чем предполагалось. Обновленные модели предсказывают около 220 спутников Млечного Пути, что не сильно отличается от текущих 60.

В апреле Масаси Тиба из Университета Тохоку и его коллеги, используя телескоп Субару на Гавайях, обнаружили пять новых спутников на небольшом участке неба. Экстраполяция этих данных на все небо предполагает наличие около 500 спутников Млечного Пути.

"Мы нашли слишком много", — утверждает Чиба.

Павловский и его коллеги также обнаружили избыточное количество спутников у других галактик. Их исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, анализировало данные канадско-французско-гавайского телескопа, который исследовал около 50 галактик на расстоянии до 150 миллионов световых лет. Моделирование предсказывало в среднем три спутника на галактику, но на деле было найдено около десяти.

"Проблема отсутствия спутников теперь выглядит иначе", — говорит Павловский.

Скромные изменения в моделях формирования галактик могут объяснить эти наблюдения. Например, формирование карликовых галактик может происходить в меньших масштабах, чем предполагалось.

Совнак Бозе задает вопрос: "Каково самое маленькое гало темной материи, в котором могла бы образоваться галактика?"

. Стейси Ким из Научного института Карнеги обнаружила, что при высоком разрешении моделирования карликовые галактики могут образовываться в гало темной материи массой всего в миллион раз больше массы Солнца.

Также первичные магнитные поля, возникшие после Большого взрыва, могли способствовать быстрому слипанию темной материи, что привело к большему числу субгало и карликовых галактик. Махса Санати из Оксфордского университета предполагает, что такие галактики могут иметь собственные меньшие спутники.

Предстоящая обсерватория Веры К. Рубин в Чили, которая начнет работу в следующем году, может пролить свет на эту проблему. Ожидается, что она обнаружит 40 миллионов космических объектов, включая очень слабые карликовые галактики.

"Рубин откроет нам совершенно новый мир карликовых галактик", — говорит Ким.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Сводка с фронта: в Часовом Яре почти освобождён "Канал", ВСУ тянут огромные резервы к Волчанску
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Daily Mail: изменения в дефекации могут быть ранним признаком рака толстой кишки
Страховщики рассказали, сколько стоит затопить соседей
Собчак в Каннах выделяется своими необычными нарядами, которые привлекают внимание
Ветеринары рассказали, почему кошка прижимает уши
Британский турист не выжил, катаясь на гидроцикле на Пхукете
Непогода нанесла ущерб 830 тыс. гектаров посевов в России — данные Минсельхоза
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Готовить окрошку россиянам стало дороже
Брокколи противопоказана к употреблению при заболеваниях ЖКТ
Четыре способа оставаться в форме при напряженном графике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников