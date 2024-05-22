Появилась возможность узнать больше информации о российской науке: проект "Россия — миру" затронет 12 городов

Стали известны подробности о научном проекте "Россия — миру"

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Проект "Россия — миру" представляет ретроспективу российской и советской науки в формате онлайн и офлайн выставок. Проект освещает достижения российских учёных и их вклад в развитие цивилизации, подчёркивая значимость науки для общества и молодёжи.

Фото: Издание "Аргументы и факты" by Евгений Асташенков

На сайте проекта представлена информация о 40 выдающихся русских и советских учёных, таких как математики, химики, физики, астрономы, авиаконструкторы и другие. Материалы включают 40 видеолекций историка Константина Кудряшова, которые будут доступны на популярных интернет-платформах.

Интерактивные выставки откроются в 12 городах России, включая Санкт-Петербург, Самару, Саратов и другие, представив экспонаты из крупнейших российских музеев. Проект направлен на популяризацию науки среди молодёжи, вдохновляя их на дальнейшие исследования и достижения, сообщает aif.ru.

Организаторы подчёркивают важность сохранения исторических фактов и их доступности для широкой аудитории. Проект также включает материалы, которые отражают эмоции и историческую значимость достижений, способствуя гордости за свою страну и её учёных.