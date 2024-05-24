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Неандертальцы или мы: кто был умнее?: новые открытия ставят всё под сомнение

Язык неандертальцев отличался от языка современного человека отсутствием метафор

5:05
Наука

Неандертальцы (Homo neanderthalensis) привлекают внимание как исследователей, так и широкой публики. Они остаются ключевыми фигурами в обсуждениях о природе рода Homo, к которому относимся и мы, Homo sapiens. Понимание их уникальности важно для осознания нашей собственной.

Язык неандертальцев отличался от языка современного человека отсутствием метафор
Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Benito is licensed under public domain

Примерно 600 000 лет назад у нас был общий предок с неандертальцами. Они развивались в Европе, а мы — в Африке, и затем неоднократно мигрировали в Евразию. Неандертальцы вымерли около 40 000 лет назад, в то время как наш вид продолжает процветать. Вопрос, являются ли различия в языке и мышлении причиной этого, давно обсуждается.

Исследования показывают важные различия в мозге неандертальцев и современного человека. Эти различия позволили нам создавать абстрактные идеи и метафоры, сравнивая несвязанные вещи. Для этого у нас должны были быть отличия в структуре мозга.

Некоторые эксперты видят в скелетных и археологических данных глубокие различия, другие считают, что их не было, а третьи занимают среднюю позицию. Разногласия неудивительны, так как мы выводим нематериальные качества из материальных останков. Данные неоднозначны, и мы продолжаем складывать пазл, объясняющий развитие языка. Недавние археологические открытия внесли новый вклад в понимание разума неандертальцев.

Анатомические данные показывают, что голосовые и слуховые пути неандертальцев были схожи с нашими, что свидетельствует об их способности к речи. Обнаружение неандертальских генов у нашего вида указывает на частые эпизоды скрещивания, предполагающие межвидовое общение и социальные связи.

Находки деревянных копий и использование смол для инструментов демонстрируют их технические навыки. Подвески из птичьих когтей и украшения из перьев, а также гравюры на камне и кости считаются примерами символизма.

Самым удивительным является утверждение, что неандертальцы создавали искусство, рисуя пещеры в Испании красным пигментом. Однако доказательства наскального искусства остаются спорными из-за методологических проблем.

Растущие доказательства присутствия современных людей в Европе до 40 000 лет назад ставят под сомнение идею о том, что неандертальцы создали эти узоры без влияния Homo sapiens. Деревянное копье, хотя и сложное, остаётся всего лишь заостренной палкой, и нет доказательств технического прогресса у неандертальцев.

Хотя археологические данные спорны, нейробиологические и генетические исследования предоставляют убедительные доказательства языковых и когнитивных различий между неандертальцами и нами.

Трехмерная реконструкция мозга неандертальцев показывает, что у них была большая затылочная доля, задействованная в обработке зрительной информации, и меньший мозжечок, участвующий в речи. Уникальная сферическая форма мозга Homo sapiens развилась 300 000 лет назад.

Некоторые генетические мутации, связанные с развитием мозга, показывают, что изменения в нейронных сетях были важны для эволюции современного человека. Авторы исследования всех уникальных мутаций H. sapiens пришли к выводу, что изменения в сложной сети познания и обучения произошли в нашей эволюции.

Понимание языка также изменилось. В 2016 году сканирование мозга показало, что мы храним слова в обоих полушариях и в семантических кластерах. Это важно, так как у неандертальцев эти кластеры могли быть изолированными.

Признание того, что знаковые звуки служили мостом между обезьяноподобными криками и первыми словами, показывает, что они были важны для развития языка. Компьютерные модели передачи языка показали, что синтаксис мог возникать спонтанно, предполагая, что и у нас, и у неандертальцев были правила синтаксиса.

Знаковые слова, произнесенные Homo erectus 1,6 миллиона лет назад, передавались из поколения в поколение, что привело к появлению произвольных слов и синтаксиса. Но с развитием мозга Homo sapiens возникли нейронные сети, соединяющие изолированные семантические кластеры, что позволило нашему виду использовать метафоры и развивать абстрактное мышление.

Таким образом, хотя и неандертальцы, и мы обладали способностью к знаковым словам и синтаксису, наш вид обрел способность к метафорическому мышлению, что стало важным когнитивным инструментом, позволившим нам развиваться и процветать, в то время как неандертальцы вымерли.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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