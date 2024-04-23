На грани вымирания: что ученые из Кембриджа предсказывают для будущего человечества

Ученые из Университета Кембриджа в Великобритании поделились своими выводами о возможных причинах, которые могут привести к гибели человечества.
Среди потенциальных источников апокалипсиса указаны как естественные катаклизмы, так и причины, обусловленные деятельностью человека.
Однако, по мнению исследователей, наиболее вероятной является гибель человечества вследствие его собственных действий.
Ученые считают маловероятной вероятность крупномасштабных катастроф, вызванных падением астероида или извержением вулкана.
Если гибель человечества и произойдет, то, вероятнее всего, это будет связано с началом ядерной войны.
Существующий ядерный арсенал может поставить всю человеческую цивилизацию на грань вымирания в случае конфликта между двумя ядерными державами.
Кроме того, на историческую карту человечества может нанести удар вирусы, созданные в лабораторных условиях.
Человеческий фактор, даже незначительная ошибка, может привести к распространению опасных микроорганизмов среди человеческой популяции.
Учитывая, что эффективной защиты от них пока не существует, такие вирусы могут представлять еще большую угрозу, чем ядерное оружие.
Ученые также отмечают, что хотя достижения в области высоких технологий могут помочь справиться с последствиями многих катастроф, они могут одновременно стать их источником.
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