Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Украине военком открыл огонь из-за нападения мирных граждан
Александр Ревва опубликовал фото со своей свадьбы из семейного архива
Фильм "Мастер и Маргарита" собрал полные кинозалы в Казахстане
Эксперты отмечают растущий спрос на материалы для загородного строительства
Учёные из США считают, что умным подросткам не грозит в старости деменция
Актёр Максим Виторган встретился с сыном Платоном от Ксении Собчак
Термическое разрушение моторного масла: почему это опасно и как избежать проблем
Прямые рейсы в Зимбабве и Намибию появятся из России
Как уберечь от змей дачный участок
Бросает вызов законам гравитации: учёные NASA изобрели безмоторный двигатель

SecurityLab: учёные NASA изобрели безмоторный двигатель

1:05
Наука

Компания Exodus Propulsion Technologies, под руководством инженера NASA Чарльза Булера, представила на конференции APEC новейший "propellantless propulsion drive" — двигатель без использования топлива.

SecurityLab: учёные NASA изобрели безмоторный двигатель
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain

Булер и его команда объединили усилия инженеров и ученых из NASA, Blue Origin, Air Force и других ведущих организаций. После многолетних исследований они пришли к выводу, что электростатика — ключевой элемент этой инновации.

Компании предстоит еще много работы, включая создание вакуумной камеры для более точного тестирования в космических условиях.

Булер выразил уверенность в том, что следующим этапом будет демонстрация технологии в космосе. Компания также надеется на сотрудничество с другими организациями для дальнейшего развития и использования этой инновационной технологии, сообщает SecurityLab.

Эта технология, основанная на использовании электрических полей, имеет потенциал изменить подход к космическим путешествиям.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Принц Уильям изменился до неузнаваемости
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Эксперты отмечают растущий спрос на материалы для загородного строительства
Учёные из США считают, что умным подросткам не грозит в старости деменция
Актёр Максим Виторган встретился с сыном Платоном от Ксении Собчак
SecurityLab: учёные NASA изобрели безмоторный двигатель
Термическое разрушение моторного масла: почему это опасно и как избежать проблем
Прямые рейсы в Зимбабве и Намибию появятся из России
Как уберечь от змей дачный участок
Три самые эффективные процедуры для быстрого уменьшения отека
На 49 году жизни скончался актёр Юрий Омельченко
Официальная стоимость квадратного метра в Самаре составляет 36т рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников