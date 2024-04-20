Бросает вызов законам гравитации: учёные NASA изобрели безмоторный двигатель

SecurityLab: учёные NASA изобрели безмоторный двигатель

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Exodus Propulsion Technologies, под руководством инженера NASA Чарльза Булера, представила на конференции APEC новейший "propellantless propulsion drive" — двигатель без использования топлива.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain

Булер и его команда объединили усилия инженеров и ученых из NASA, Blue Origin, Air Force и других ведущих организаций. После многолетних исследований они пришли к выводу, что электростатика — ключевой элемент этой инновации.

Компании предстоит еще много работы, включая создание вакуумной камеры для более точного тестирования в космических условиях.

Булер выразил уверенность в том, что следующим этапом будет демонстрация технологии в космосе. Компания также надеется на сотрудничество с другими организациями для дальнейшего развития и использования этой инновационной технологии, сообщает SecurityLab.

Эта технология, основанная на использовании электрических полей, имеет потенциал изменить подход к космическим путешествиям.