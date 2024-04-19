Нашлась ещё одна группа предков: новое исследование меняет представление о происхождении японцев

Science Advances: обнаружена третья группа предков современных японцев

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование ДНК 3200 человек по всей территории Японии представляет новые перспективы на происхождение современного японского народа.

Фото: flickr.com by ZacharyOakes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Долгое время считалось, что японцы произошли от двух групп предков: Дзёмон, охотников-собирателей, и Яёи, иммигрантов-фермеров. Однако, это исследование выявило наличие третьей группы, которая, вероятно, прибыла во время периода Кофун.

Генетический анализ показывает, что современные японцы наследуют гены от всех трех предковых групп, что поддерживает трехстороннюю модель происхождения. Эти результаты соответствуют археологическим находкам, указывающим на культурные изменения в период Кофун, сообщает Science Advances.

Эти результаты подтверждаются историческими записями и археологическими данными, указывая на генетические связи между различными группами японцев и древними народами Северо-Восточной Азии.

Тем не менее, для более полного понимания этих связей и их исторического контекста требуются дополнительные исследования. Например, народ Эмиши, предположительно связанный с Северо-Восточной Азией, остается предметом дискуссии, и необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этой связи.