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Почему в условиях глобального потепления происходят экстремальные морозы: ученые раскрыли климатический парадокс

CAS: нагрев Арктики способствует распространению холодного воздуха по всему миру

1:28
Наука

Группа ученых из Института науки и технологий Кванджу в Южной Корее представила исследование, которое раскрывает парадокс экстремальных морозов в условиях глобального потепления.

CAS: нагрев Арктики способствует распространению холодного воздуха по всему миру
Фото: unsplash.com by Anders Jildén is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Их работа показывает, что изменения в арктическом климате вызывают сдвиги в региональных климатических системах. Особое внимание ученых привлекла система "Теплая Арктика — Холодный Континент" (WACC), в которой повышение температур в Арктике приводит к сокращению морского льда. Это открывает путь для очень холодных воздушных масс, которые могут проникать в глубинные регионы средних широт, вызывая экстремальные холода в этих областях, сообщает Climate and Atmospheric Science (CAS).

Исследование также включает прогноз динамики развития явления WACC в Северной Америке и Восточной Азии с начала XX века до конца XXI века, используя климатические данные. Ученые предполагают, что после 2030-х годов экстремальные холода станут менее частыми в результате изменений, связанных с WACC.

Профессор Джин-Хо Юн, ведущий автор исследования, отмечает, что хотя зимы станут теплее, это также приведет к новым климатическим вызовам и бедствиям. Уменьшение частоты экстремальных холодов может сопровождаться другими неожиданными последствиями для окружающей среды.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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