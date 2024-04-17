Синоптики показали на видео, как готовился мощнейший за всю историю удар стихии по Дубаю

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Синоптик Тишковец: в Дубае выпали почти две годовых нормы осадков

2:01
Наука » Экология » Природа

Всего за сутки в Дубае выпали почти две годовых нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём телеграм-канале в среду.

Синоптик Тишковец: в Дубае выпали почти две годовых нормы осадков
Фото: Science girl on X

"В крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов Дубае, где проживает более 3 миллионов человек, за сутки выпало небывалое в метеоистории количество осадков — 142 мм (полторы столитровой бочки воды на метр квадратный). Это в 47 раз больше апрельского лимита (3 мм) и в 1,8 раза больше годовой нормы небесной влаги (80,1 мм)", — уточнил он.

Побиты все метеорекорды как для ОАЭ, так и для соседних стран. Обильные ливни сопровождались другими экстремальными природными явлениями. "Высота грозовых облаков достигала 13-15 км. Ветер в порывах 19-26 м/с. Высота волн на море достигала 3,5 метров", — написал синоптик.

"Страна стала свидетелем исключительного события в ее климатической истории", — привёл он сообщение из правительственного аккаунта в X (ранее твиттер, заблокирован в РФ).

Его коллега Михаил Леус выложил в своём телеграм-канале видео, в котором показал формирование атмосферного фронта, обрушившегося на страны Персидского залива.

"Глянем на ОАЭ из космоса. Вот как перемещались "дождевые тучки" над регионом, формируясь на границе жаркой Аравии и тёплых вод Персидского залива. Видео охватывает период со второй половины дня 15 апреля и весь день 16 апреля", — прокомментировал он.

Мощные ливни с ураганным ветром прошли в традиционно засушливых ОАЭ 16 апреля. Затоплены ТЦ и аэропорт. Сейчас непогода утихла, авиасообщение возобновлено.

Облака над Дубаем
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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