Дубай столкнулся с серьезными проблемами из-за ливней и урагана. В некоторых частях города не работает метро, а в аэропорту задерживают и отменяют рейсы. Самолеты буквально плывут по взлетно-посадочным полосам.
В настоящее время во всем Дубае перебои с водой и электричеством. Власти ввели оранжевый уровень опасности, который продлится до вечера 17 апреля. Запущены дополнительные автобусные маршруты, чтобы избежать затопленных участков.
В "Дубай-молле" сотрудники "Баленсиага" закрывают двери в бутик и затыкают щели одеждой из старых коллекций, чтобы уберечь новые. Очереди к такси выросли, а цены на поездки резко повысились до нескольких сотен долларов. На криптоконференции Blockchain life 2024 утонул стенд за 14 000 долларов.
Этот ливень в ОАЭ уже называют крупнейшим за последние сто лет. Многие верят в его искусственное происхождение и винят дроны используемые властями для озеленения Эмиратов. Возможно вмешательство в погодные процессы привело к таким неожиданным последствиям.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.