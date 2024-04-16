Виноваты дроны: Дубай уходит под воду, отменяются авиарейсы из-за сильнейших ливней и урагана

На Дубай обрушился крупнейший за последние сто лет ливень

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Дубай столкнулся с серьезными проблемами из-за ливней и урагана. В некоторых частях города не работает метро, а в аэропорту задерживают и отменяют рейсы. Самолеты буквально плывут по взлетно-посадочным полосам.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В настоящее время во всем Дубае перебои с водой и электричеством. Власти ввели оранжевый уровень опасности, который продлится до вечера 17 апреля. Запущены дополнительные автобусные маршруты, чтобы избежать затопленных участков.

В "Дубай-молле" сотрудники "Баленсиага" закрывают двери в бутик и затыкают щели одеждой из старых коллекций, чтобы уберечь новые. Очереди к такси выросли, а цены на поездки резко повысились до нескольких сотен долларов. На криптоконференции Blockchain life 2024 утонул стенд за 14 000 долларов.

Этот ливень в ОАЭ уже называют крупнейшим за последние сто лет. Многие верят в его искусственное происхождение и винят дроны используемые властями для озеленения Эмиратов. Возможно вмешательство в погодные процессы привело к таким неожиданным последствиям.