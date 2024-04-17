Этот город образовался задолго до первого контакта с европейцами: в Тихом океане обнаружили загадочные руины

JAMT: на острове Тонгатапу в Тихом океане обнаружены руины древнего города

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологические исследования, проведенные на острове Тонгатапу в Тихом океане при помощи лазерных технологий и воздушного сканирования LiDAR, выявили древние руины, указывающие на наличие городской среды на этом острове задолго до контакта с европейцами.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Результаты исследования указывают на то, что эти поселения возникли примерно в 300 году н. э., что на 700 лет раньше, чем предполагалось ранее, сообщает Journal of Archaeological Method and Theory (JAMT).

Лазерное сканирование позволило археологам выявить различные элементы городской инфраструктуры, такие как обширные дороги, укрепления, общественные структуры и тысячи земляных насыпей. Они также обнаружили свидетельства строительства больших земляных насыпей, используемых для ловли голубей.

Это открытие подтверждает урбанизацию с низкой плотностью населения и вызывает пересмотр представлений о ранних тихоокеанских обществах.