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Этот город образовался задолго до первого контакта с европейцами: в Тихом океане обнаружили загадочные руины

JAMT: на острове Тонгатапу в Тихом океане обнаружены руины древнего города

1:02
Наука

Археологические исследования, проведенные на острове Тонгатапу в Тихом океане при помощи лазерных технологий и воздушного сканирования LiDAR, выявили древние руины, указывающие на наличие городской среды на этом острове задолго до контакта с европейцами.

JAMT: на острове Тонгатапу в Тихом океане обнаружены руины древнего города
Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Результаты исследования указывают на то, что эти поселения возникли примерно в 300 году н. э., что на 700 лет раньше, чем предполагалось ранее, сообщает Journal of Archaeological Method and Theory (JAMT).

Лазерное сканирование позволило археологам выявить различные элементы городской инфраструктуры, такие как обширные дороги, укрепления, общественные структуры и тысячи земляных насыпей. Они также обнаружили свидетельства строительства больших земляных насыпей, используемых для ловли голубей.

Это открытие подтверждает урбанизацию с низкой плотностью населения и вызывает пересмотр представлений о ранних тихоокеанских обществах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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