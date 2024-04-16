Он стал умнее человека: ученые высказали опасения по поводу развития искусственного интеллекта

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Nature: ИИ превзошёл человеческие возможности в решении сложных задач

1:22
Наука

Отчет "Индекс искусственного интеллекта за 2024 год" от Института человеко-центричного искусственного интеллекта при Стэнфордском университете подчеркивает стремительный прогресс искусственного интеллекта (ИИ).

Nature: ИИ превзошёл человеческие возможности в решении сложных задач
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0

ИИ, представленный, например, чат-ботом ChatGPT, приближается или даже превосходит человеческие возможности в задачах, таких как понимание текста, классификация изображений и решение сложных математических задач. Из этого следует, что быстрое развитие ИИ делает устаревшими многие стандарты и тесты его оценки, сообщает Nature.

Одним из последних тестов для ИИ является Google-Proof Q&A, который демонстрирует высокий уровень производительности систем ИИ, таких как чат-бот Claude 3 от Anthropic. Однако, прогресс ИИ также сопровождается высокими затратами и энергопотреблением, что вызывает опасения с точки зрения эффективности и экологической устойчивости.

Этические вопросы, связанные с созданием и использованием ИИ, становятся все более актуальными и вызывают обеспокоенность как в США, так и в других странах.

В целом, отчет подчеркивает необходимость разработки новых стандартов оценки ИИ и более внимательного обращения с его потенциальными рисками и последствиями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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