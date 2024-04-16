Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса

iTCrumbs: колонисты Марса будут вести самодостаточный образ жизни

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Илон Маск и его компания SpaceX продолжают свои усилия по осуществлению амбициозного проекта — колонизации Марса.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По последним данным, SpaceX работает над планами отправки огромного числа людей на Красную планету с целью создания там стойкой и самодостаточной колонии. Эти колонисты будут обладать независимым образом жизни, занимаясь строительством жилья, производством пищи и выполнением других задач, необходимых для выживания и развития, сообщает iTCrumbs.

В настоящее время основной фокус компании SpaceX — разработка и тестирование космического корабля Starship, который предполагается использовать для перевозки людей на Марс. По расчетам, путь с Земли до Марса займет около 300 дней. Это огромное техническое и инженерное предприятие требует разработки и построения многоразовых кораблей, а также развития технологии дозаправки в космосе.

Необходимо отметить, что Марс, несмотря на свои сложные условия, остается наиболее привлекательной планетой для колонизации в нашей солнечной системе. Однако, успешная реализация этого проекта требует значительных усилий и инноваций в области космической технологии.

Илон Маск остается оптимистом и видит в каждой неудаче возможность для улучшения. По планам компании, к концу мая 2024 года запланирован четвертый полет Starship, который, как ожидается, пройдет успешно.