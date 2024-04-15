Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как подготовить собаку к перелету в самолете
Самая красивая порода кошек
Тренер рассказал о пользе тяги штанги в наклоне
Анна Ардова искала свою любовь на сайтах онлайн-знакомств
General Motors рассматривает переезд из своего центрального офиса в Детройте
Суп картофельный с клёцками: лёгкий, но сытный овощной супчик без мяса
Иван Ургант поздравил Аллу Пугачёву с 75-летием
Федосеева-Шукшина спровоцировала семейный скандал передав Марии рукописи мужа
Опрос Airmic: этические риски ИИ игнорируются 60% компаний
Повальная проблема подростков: ученые обнаружили негативное влияние Интернета на здоровье человека

Ученые обнаружили связь между Интернетом и депрессией у подростков

1:23
Наука

Интернет-зависимость, хотя и не признана медициной как отдельное психическое расстройство, имеет значительное влияние на поведение и качество жизни.

Ученые обнаружили связь между Интернетом и депрессией у подростков
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under CC0

Феномен "фаббинга", который описывает привычку отвлекаться на мобильные устройства во время личных разговоров, становится все более распространенным, подчеркивая негативные последствия постоянного онлайн-присутствия.

Исследование, проведенное международным коллективом ученых под руководством специалистов из Университета Дерби, выявило, что большое количество часов, проведенных в Интернете, у подростков приводит к депрессии и дневной сонливости. Проанализировав 52 опубликованных исследования, ученые обнаружили, что подростки в возрасте от 10 до 19 лет являются особенно уязвимыми из-за физических и психологических изменений, характерных для этого периода развития, сообщает Information Technology & People.

Рекомендации специалистов включают в себя пропаганду здоровых привычек, включая ограничение использования цифровых устройств перед сном. Они также подчеркивают важность личного общения и физической активности, поскольку эти факторы могут смягчить негативные последствия интернет-зависимости и способствовать психологическому и физическому благополучию.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос" Дмитрий Плотников Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Эта кошка приносит удачу каждому владельцу: если увидите, то хватайте и бегите
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Последние материалы
Из-за аномальных паводков цены на строительство домов будут расти
Пошагово рассказываем как вырастить грибы на своём участке
Maserati представит электрическую версию GranCabrio
Антонов: США превратили Украину в полигон для реализации биологических программ
На острове Тенерифе начали разрисовывать машины туристов
Сырники из творожной массы с изюмом: любимый завтрак всего за несколько минут
Ученые обнаружили связь между Интернетом и депрессией у подростков
Кинологи рассказали о том, что ненавидят собаки
Рогов: Зеленский пренебрег принципами безопасности МАГАТЭ по ЗАЭС
Вратарь Варламов рассказал об отношениях с тренером клуба "Айлендерс"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников