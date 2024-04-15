Повальная проблема подростков: ученые обнаружили негативное влияние Интернета на здоровье человека

Ученые обнаружили связь между Интернетом и депрессией у подростков

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Интернет-зависимость, хотя и не признана медициной как отдельное психическое расстройство, имеет значительное влияние на поведение и качество жизни.

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Феномен "фаббинга", который описывает привычку отвлекаться на мобильные устройства во время личных разговоров, становится все более распространенным, подчеркивая негативные последствия постоянного онлайн-присутствия.

Исследование, проведенное международным коллективом ученых под руководством специалистов из Университета Дерби, выявило, что большое количество часов, проведенных в Интернете, у подростков приводит к депрессии и дневной сонливости. Проанализировав 52 опубликованных исследования, ученые обнаружили, что подростки в возрасте от 10 до 19 лет являются особенно уязвимыми из-за физических и психологических изменений, характерных для этого периода развития, сообщает Information Technology & People.

Рекомендации специалистов включают в себя пропаганду здоровых привычек, включая ограничение использования цифровых устройств перед сном. Они также подчеркивают важность личного общения и физической активности, поскольку эти факторы могут смягчить негативные последствия интернет-зависимости и способствовать психологическому и физическому благополучию.