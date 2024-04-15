Ваши мысли материальны: ученые доказали способность человека обманывать мозг воображением

Современные исследования подтверждают, что мысли имеют реальное воздействие на окружающий мир.
Один из пионеров в этой области, американский нейрофизиолог Джо Диспенза, столкнулся с трагической ситуацией, когда его сбила машина, и врачи предложили скрепить поврежденные позвонки имплантом, что могло привести к пожизненным болям. Отказавшись от этой традиционной медицинской практики, Диспенза принял решение попытаться восстановить свое здоровье с помощью мысли.
Проведенные им эксперименты показали, что мозг не различает реальные переживания от воображаемых, что открыло новые горизонты для понимания влияния сознания на физиологические процессы.
Например, в одном из экспериментов две группы испытуемых тренировали свои пальцы: одна группа физически нажимала на пружинистый механизм, в то время как другая группа представляла это действие в мыслях. Результаты показали, что обе группы имели схожие улучшения в моторике пальцев, что свидетельствует о том, что для мозга нет большой разницы между реальным и мысленным опытом, сообщает Planet Today.
Кроме того, было установлено, что мысли обладают массой и энергетическим потенциалом, что может позволять им взаимодействовать с материальным миром.
Точные механизмы этого взаимодействия остаются предметом дальнейших исследований, поэтому при возникновении каких-либо недугов необходимо обращаться к квалифицированным специалистам, а не заниматься самолечением.
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