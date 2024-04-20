Большинство объектов космического мусора, плавающих вокруг Земли, не являются осколками известных орбитальных станций или спутников, утверждают ученые Уорикского университета.
Исследователи проанализировали каталог космических объектов Глобальной сети космического наблюдения США, самой обширной базы в этой области на сегодняшний день.
Согласно их выводам, три четверти космического мусора не связаны с объектами, запущенными с Земли, или с секретными спутниками.
Многие космические объекты, видимые при наблюдении, отсутствуют в базе данных. Специалисты считают, что обломки, составляющие космический мусор, могли возникнуть из-за выхода из строя секретных военных спутников.
Эта исследовательская работа осуществлялась с использованием телескопа Исаака Ньютона, расположенного на одном из Канарских островов.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.