Шокирующее открытие: тайные объекты в орбите Земли вызывают тревогу у ученых

Большая часть космического мусора не является обломками известных орбитальных станций и спутников

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Большинство объектов космического мусора, плавающих вокруг Земли, не являются осколками известных орбитальных станций или спутников, утверждают ученые Уорикского университета.

Фото: Wikipedia by M. Lewinsky is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Исследователи проанализировали каталог космических объектов Глобальной сети космического наблюдения США, самой обширной базы в этой области на сегодняшний день.

Согласно их выводам, три четверти космического мусора не связаны с объектами, запущенными с Земли, или с секретными спутниками.

Многие космические объекты, видимые при наблюдении, отсутствуют в базе данных. Специалисты считают, что обломки, составляющие космический мусор, могли возникнуть из-за выхода из строя секретных военных спутников.

Эта исследовательская работа осуществлялась с использованием телескопа Исаака Ньютона, расположенного на одном из Канарских островов.