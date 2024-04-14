Илон Маск обвинил издание Reuters во лжи и фальсификации после выпуска материала про Tesla

Публикация Reuters о компании Tesla вызвала гнев Илона Маска

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Глава корпорации Tesla, Илон Маск, обвинил информационное агентство Reuters в распространении ложных сведений о том, что компания планирует прекратить выпуск доступного бюджетного электромобиля.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам Маска, Reuters в очередной раз распространяет дезинформацию. При этом не уточняя конкретных аспектов фальсификации.

Ранее Reuters опираясь на три источника и соответствующие документы Tesla сообщило о намерениях корпорации отказаться от создания доступного электромобиля, сосредоточившись исключительно на роботакси. Причиной такого решения стало увеличение конкуренции со стороны производителей недорогих кроссоверов из Китая, цены на которые стартуют с отметки в $10 тыс. (900 тыс. рублей).

В начале года источники агентства обозначили запуск компактного кроссовера Redwood в середине 2025 года по цене около $25 тыс. (2,3 млн рублей). В настоящее время Tesla представляет автомобили премиум-класса Model 3 и Model Y, стоимость которых колеблется от $37,5 тыс. до почти $45 тыс. (от 3,5 млн рублей до более чем 4,2 млн рублей по текущему обменному курсу).

Разработка доступного электромобиля признавалась Маском ранее его "мечтой". Реализация данного проекта, по мнению Reuters, могла бы значительно поднять уровень продаж Tesla до 20 миллионов автомобилей к 2030 году, ссылаясь на заявления бизнесмена 2020 года. Этот показатель в два раза превосходил бы объем производства мирового лидера Toyota.

Илон Маск ранее обозначил дату 8 августа для презентации роботакси со стороны Tesla.