Apple предоставит новую линейку устройств с внедренным ИИ

Весь спектр продукции Mac будет с внедренным ИИ

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

В соответствии с информацией от источников, популярный бренд Apple намерен обновить весь спектр продукции Mac, внедрив процессоры M4 до завершения 2024 года. Планируется, что новые устройства Mac будут интегрированы с технологией искусственного интеллекта.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ожидается, что чип M4 будет представлен в трёх вариантах: Donan, Brava и Hidra. Первый из них предназначен для использования в продуктах начального уровня, второй будет применяться в более продвинутых моделях, а третий — в самых мощных устройствах.

В предыдущем сезоне компания представила чипы M3, M3 Pro и M3 Max, а теперь анонсировала разработку нового процессора. Общие продажи продукции Mac снизились на 27% в финансовом году 2022/23, а доход от продаж в праздничный сезон не показал значительных изменений. Представив чипы M3, Apple пыталась оживить линейку, однако они не принесли значительного улучшения в производительности по сравнению с M2.

Глава Apple Тим Кук заявил в прошлом феврале, что компания активно работает над разработкой своего собственного искусственного интеллекта, и планирует представить его в продукциях уже в текущем году.