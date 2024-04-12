Солнце выходит из спячки, предупредили гелиофизики

Усиление солнечной активности прогнозируется с воскресенья-понедельника

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Солнечная активность пойдёт в рост с воскресенья-понедельника, прогнозируют в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ is licensed under public domain

С начала апреля наше светило остаётся подозрительно притихшим. Со 2 по 4 апреля не было вообще ни одной вспышки, даже слабой, что для периода солнечного максимума совершенно невероятно.

Впрочем, учёные ожидали подобной динамики. Было очевидным, что Солнце порядком "подустало" после исключительно бурной второй половины марта.

Гелиофизики сулят 12 и 13 апреля пока ещё спокойными. "Начиная с воскресенья и понедельника возможны первые изменения в негативную сторону", — сказано в прогнозе.

С 15 апреля Солнце вновь повернётся к Земле своим активным боком. Скорее всего, поливавшая нашу планету потоками солнечного ветра область 3615 исчерпала свою энергию, но что-то ещё могло остаться.

Солнечное пятно 3615