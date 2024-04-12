Раскрыт единственный реально работающий способ прекратить спам-звонки

Юрист Девяткин признал две сим-карты нерабочим способом борьбы со спамерами

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Две сим-карты — популярный, но нерабочий способ борьбы с телефонным спамом, уверен замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин. Он объяснил "Звезде", чем точно можно остановить рекламные звонки.

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По словам юриста, телефонные номера спамерам сливают недобросовестные сотрудники салонов сотовой связи при увольнении с работы. Поэтому даже если вы будете беречь свой номер как зеницу ока и нигде его не "засветите", всё равно вас могут начать атаковать нежелательными звонками, может быть даже сразу после активации сим-карты.

Единственный надёжно работающий способ пресечь телефонный спам — явный запрет приёма рекламных звонков. Нужно найти сайт рекламодателя и отказаться от рекламных сообщений через форму обратной связи или по электронной почте. По закону после этого организация обязана прекратить назойливые звонки. А если нет — жалуйтесь: штрафы за подобные нарушения выросли.

Девяткин напомнил также об аккуратности при подписании договоров и заполнении форм. Зачастую мы сами соглашаемся на рассылки, ставя не глядя соответствующие галочки.