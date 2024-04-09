Куда жаловаться на телефонный спам, даже если звонят роботы, разъяснил заслуженный юрист

Юрист Соловьёв рассказал о штрафах за спам-звонки до миллиона рублей

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В России резко увеличились штрафы за телефонный спам — соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 6 апреля. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв разъяснил подробности агентству "Прайм".

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По этому закону штрафы за навязчивые звонки составят:

для физических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

По Правилам оказания телематических услуг от 2021 года звонки роботов тоже подпадают под штрафы, просто до сих пор с этой нормой мало кто считался, сообщил Соловьёв.

Он выразил надежду, что выросшие штрафы несколько умерят пыл спамеров. А для этого надо на них активно жаловаться.

Важно, что пожаловаться на спам-звонки может только сам потерпевший. При этом ему следует убедиться, что он не давал согласия на информирование таким способом. Зачастую жертвы спама сами ставят где-нибудь соответствующую галочку не глядя, пояснил юрист.

С жалобой на нежелательные звонки можно обратиться ФАС лично, обычной или электронной почтой ([email protected]; 125993, Москва, Садовая-Кудринская ул., 11) либо через форму на сайте.

Соловьёв высказал опасение, что спамеры смогут найти какие-либо пути обхода ужесточившихся законодательных норм и в очередной раз призвал внимательнейшим образом изучать всё, что вы подписываете и с чем соглашаетесь.