Жуткие кадры, снятые космонавтами с МКС во время полного солнечного затмения

NASA показала, как по Земле бежит тень от Луны во время затмения 8 апреля

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

В понедельник, когда миллионы американцев, задрав головы, наблюдали полное солнечное затмение, избранные земляне имели возможность взглянуть на редкое событие с другого ракурса — это космонавты на борту МКС.

Фото: NASA by Aubrey Gemignani is licensed under public domain

Они сняли на видео, как зловещая тень от Луны бежит по поверхности Земли, пересекая американский континент. Жутковатые, как охарактеризовал их журнал Popular Science, кадры выложила в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ) NASA.

"Я вряд ли могу себе представить вид лучше, чем тот, который мы имеем сейчас, но если он и есть, то с космической станции", — восхищены комментаторы прямой трансляции NASA с Земли.

Следующее полное солнечное затмение в США будет 23 февраля 2044 года, анонсирует издание.

Солнечное затмение с МКС