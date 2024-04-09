Жуткие кадры, снятые космонавтами с МКС во время полного солнечного затмения

В понедельник, когда миллионы американцев, задрав головы, наблюдали полное солнечное затмение, избранные земляне имели возможность взглянуть на редкое событие с другого ракурса — это космонавты на борту МКС.
Они сняли на видео, как зловещая тень от Луны бежит по поверхности Земли, пересекая американский континент. Жутковатые, как охарактеризовал их журнал Popular Science, кадры выложила в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ) NASA.
"Я вряд ли могу себе представить вид лучше, чем тот, который мы имеем сейчас, но если он и есть, то с космической станции", — восхищены комментаторы прямой трансляции NASA с Земли.
Следующее полное солнечное затмение в США будет 23 февраля 2044 года, анонсирует издание.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.