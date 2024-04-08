Посмотрите на видео, как проходит Великое североамериканское затмение

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Московский планетарий показал анимацию солнечного затмения 8 апреля

1:17
Наука

В воскресенье Московский планетарий показал анимацию предстоящего полного солнечного затмения и раскрыл некоторые подробности о нём.

Московский планетарий показал анимацию солнечного затмения 8 апреля
Фото: Wikimedia Commons by Luc Viatour is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Астрономическое явление, которое за океаном уже окрестили Великим североамериканским затмением, вечером 8 апреля смогут увидеть жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах в полной фазе, а частично — и в Южной Америке, и в Северной, а также акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России оно наблюдаться не будет.

Затмение будет проходить с 19:39 до 22:55 мск с максимальной фазой 1,029 в 21:17 мск продолжительностью 4 минуты 28 секунд. На пике события вокруг светила вспыхнет солнечная корона.

Тень от Луны шириной 198 километров ступит на сушу в 21:09 мск на территории Мексики, пронесётся через все США к атлантическому побережью Канады. Там затмение закончится заходом Солнца.

Многие американцы собираются выехать к месту наблюдения затмения на своих авто, в связи с чем вырастет риск ДТП, предупреждают учёные.

Солнечное затмение
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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