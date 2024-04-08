Вокруг затмения будут чётки Бейли и бриллиантовое кольцо, но ничего мистического в нём нет

Физик Шишкина опровергла любую мистику в солнечном затмении 8 апреля

Ничего мистического в солнечном затмении 8 апреля, как и любых других, нет, уверена доцент Уфимского университета науки и технологий, кандидат физико-математических наук Анна Шишкина.

Фото: Wikimedia Commons by Newnoname is licensed under public domain

"Люди часто боятся явлений, которых не понимают, поэтому советую всем лучше изучать астрономию и физику", — пояснила она в интервью ТАСС, вышедшем в воскресенье.

"А утверждения астрологов, что на некоторые знаки Зодиака затмение влияет по-особенному — беспочвенны. Астрология не имеет никакого отношения ни к науке в целом, ни к астрономии в частности", — добавила она.

Для астрономов же Великое североамериканское затмение, получившее такое название за то, что его будет видно в основном в США и соседних странах, — грандиозное событие.

"Во время полных солнечных затмений можно наблюдать солнечную хромосферу и корону, — рассказала Шишкина. — На границе полной фазы затмения возникают такие интересные оптические эффекты, как чётки Бейли и бриллиантовое кольцо".

В обычных условиях наблюдение этих явлений невозможно.

Официальный трейлер затмения