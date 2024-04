Вокруг затмения будут чётки Бейли и бриллиантовое кольцо, но ничего мистического в нём нет

Ничего мистического в солнечном затмении 8 апреля, как и любых других, нет, уверена доцент Уфимского университета науки и технологий, кандидат физико-математических наук Анна Шишкина.

Фото: Wikimedia Commons by Newnoname is licensed under public domain