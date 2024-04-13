Обнаружена молекула, породившая жизнь на Земле

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Ученые обнаружили молекулу, которой суждено было стать прародительницей всего живого на Земле

1:19
Наука

Исследователи обнаружили молекулу, которая, по их мнению, могла стать прародительницей всего живого на планете Земля.

Ученые обнаружили молекулу, которой суждено было стать прародительницей всего живого на Земле
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Это открытие сделала международная группа ученых в ходе своего исследования, где были обнаружены простейшие химические соединения, способные взаимодействовать друг с другом.

Предполагается, что такое взаимодействие могло способствовать появлению первых живых организмов.

Речь идет о гидроксикислотах — соединениях, которые, как утверждают эксперты, могли соединяться между собой, что способствовало формированию структур, имеющих сходство с современными живыми клетками.

Из проведенного эксперимента стало ясно, что при испарении гидроксикислот из растворов могли образовываться клеточные формы.

Следует отметить, что эти открытия могут открыть новые перспективы в изучении ранней эволюции и механизмов формирования жизни на Земле.

Внешний слой клеток обычно состоит из липидов, образуя замкнутые структуры, где некоторые молекулы взаимодействуют с водой, а другие избегают её контакта. Эксперты отметили сходство у гидроксикислот с этими свойствами.

Создание растворов с различными гидроксикислотами позволило формировать новые виды полиэфиров, которые способны объединяться в структуры, аналогичные живым клеткам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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