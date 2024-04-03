Нейросеть, вдохновленная образом жизни бабочек: в США создали ИИ, способный обрабатывать информацию из различных источников

Исследователи из Пенсильванского университета разработали мульти-сенсорную платформу искусственного интеллекта, которая была вдохновлена способностью бабочек Heliconius воспринимать и анализировать окружающий мир.
Эта платформа представляет собой значительный прорыв в области создания энергоэффективных технологий искусственного интеллекта, способных обрабатывать информацию из различных источников одновременно.
В настоящее время существующие технологии искусственного интеллекта часто ограничены в своей способности принимать решения, не обладая многоканальным восприятием, характерным для человека и животных. Для решения этой проблемы исследователи создали платформу, основанную на использовании 2D-материалов, которая способна воспринимать информацию одновременно с различных сенсоров, сообщает Ferra.
Ученые утверждают, что их разработка более энергоэффективна и способна обрабатывать информацию более эффективно по сравнению с существующими моделями искусственного интеллекта.
Планы на будущее включают расширение спектра сенсоров до трех, чтобы максимально точно имитировать способности животных к восприятию мира.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.