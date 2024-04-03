Они меньше всего ожидают подвоха: ученые назвали категорию людей, которая в большей степени уязвима для онлайн-мошенничества

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CP: честные люди в большей степени уязвимы для онлайн-мошенничества

1:19
Наука

Исследование, проведенное совместно учеными из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Массачусетского технологического института (MIT), было направлено на поиск причин, по которым люди подвержены обману в Интернете.

CP: честные люди в большей степени уязвимы для онлайн-мошенничества
Фото: flickr.com by David Whelan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В свете пандемии COVID-19 и развития генеративного искусственного интеллекта многие люди по всему миру столкнулись с финансовыми потерями, вызванными онлайн-мошенничеством, что подчеркивает актуальность и значимость данного исследования.

Исследователи провели серию экспериментов, в которых участвовали 310 человек, играющих в онлайн-игру с карточным набором. Участникам предоставлялся выбор между честностью и обманом, и результаты их решений могли повлиять на исход игры. После каждого раунда участникам предлагалось оценить честность других игроков, сообщает Communications Psychology (CP).

Изучение данных экспериментов выявило интересные закономерности. Ученые обнаружили, что люди, сами прибегая к обману во время игры, становились более подозрительными к действиям других участников. Особенно подозрения возникали, когда другие игроки заявляли о наличии редкой карты. Этот факт указывает на то, что честные люди могут оказаться особенно уязвимыми для онлайн-мошенничества, поскольку они чаще всего не подозревают других в обмане.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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