Обнаружен новый ген мужской сердечной недостаточности

Nature: генная мутация в Uty ведет к развитию мужской сердечной недостаточности

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Ученые из Университета Вирджинии обнаружили, что изменение в гене Uty, расположенном на Y-хромосоме мужчин, может быть связано с увеличенной вероятностью развития сердечной недостаточности. Результаты исследования были опубликованы в Nature Cardiovascular Research.

Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сердечная недостаточность — это состояние, при котором сердце не способно эффективно насосывать и откачивать кровь. Это состояние приводит к нарушению поставки крови в органы в соответствии с их потребностями и увеличению частоты сердечных сокращений для компенсации.

По всему миру сердечная недостаточность чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

Проводя исследование генов, расположенных на Y-хромосоме мужчин, ученые обнаружили, что мутация в гене Uty может вызывать дисфункцию иммунной системы у самцов мышей. Особенно, дефектный Uty приводит к изменениям в работе иммунных клеток, таких как макрофаги и моноциты, делая их более склонными к образованию рубцовой ткани.

Это в свою очередь может привести к сократительной дисфункции сердца, электрофизиологическим изменениям, аритмиям и сердечной недостаточности.

Ученые отмечают, что мутация в гене Uty может быть связана с потерей Y-хромосомы. У человека есть две половые хромосомы — X и Y. Обычно у мужчин есть по одной хромосоме каждого типа, в то время как у женщин две X-хромосомы.

С возрастом некоторые мужчины могут потерять Y-хромосому из клеток, и такие изменения могут быть связаны с различными опасными заболеваниями.