Сенсационное исследование: химические продукты в доме могут быть опаснее, чем вы думали

Ученые заявили, что бытовая химия опасна для мозга

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе нового исследования американские ученые обнаружили дополнительные угрозы, связанные с использованием бытовой химии. Оказывается, она не только негативно влияет на кожу, дыхательную и иммунную систему, но также представляет опасность для здоровья мозга.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По данным издания Nature Neuroscience, исследователи из университета "Кес Вестерн Резерв" решили изучить ассортимент химических продуктов, используемых в домашних условиях, доступных в местных магазинах. Они провели обширное исследование более чем 1800 различных товаров — гелей, порошков, капсул и т. д. — и пришли к тревожному выводу: примерно 20 процентов из них могут нанести вред клеткам мозга и оказать воздействие на другие компоненты центральной нервной системы.

Эксперименты показали, что некоторые из химических веществ, содержащихся в бытовой химии, особенно воздействуют на олигодендроциты — клетки мозга, которые играют важную роль в создании защитной оболочки вокруг нервных волокон. Потеря таких клеток может спровоцировать развитие рассеянного склероза и других неврологических расстройств.

Кроме того, существует риск аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока, а некоторые косметические продукты также содержат тяжелые металлы.

Особенно опасно использование бытовой химии в случае детей. Помимо других заболеваний, ядовитые вещества, содержащиеся в моющих и чистящих средствах, могут быть связаны с развитием различных форм аутизма.

Ученые рекомендуют время от времени проводить "дни без химии", заменяя стандартные моющие средства на натуральные альтернативы, такие как лимонный сок для удаления накипи, пищевую соду для мытья посуды и смеси из уксуса, спирта или мела для чистки окон.