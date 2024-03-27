Избыток этого вещества в диете беременной женщины может существенно изменить форму лица ребенка

NC: избыток белка в диете беременной женщины влияет на форму лица ребенка

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование международной группы ученых, включая российских специалистов, выявило влияние питания матери во время беременности на формирование черт лица будущего ребенка.

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В ходе исследования было обнаружено, что хотя гены играют важную роль в развитии лицевых черт, окружающая среда, включая питание матери, также имеет существенное воздействие на этот процесс.

Например, избыток белка в диете матери может привести к усилению активности генов, известных как mTORC1, что чаще всего проявляется в изменении формы носа. Однако, это воздействие также может затронуть другие аспекты лицевой анатомии, включая размер и форму челюстей, ширину ноздрей и форму щек, сообщает Nature Communications (NC).

Эти результаты подчеркивают важность здорового питания беременных женщин для нормального развития лицевых черт у будущих детей.