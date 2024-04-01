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Игры на работе: как геймификация стала супероружием для повышения эффективности производства

Игровая форма выполнения монотонной работы повышает производительность труда

1:39
Наука

Научные эксперты из Университета Западной Вирджинии представили результаты своего новейшего исследования, опубликованного в журнале Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, которое раскрывает потенциал применения геймификации для улучшения производственной деятельности.

Игровая форма выполнения монотонной работы повышает производительность труда
Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski ponicornio is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследование показало, что внедрение игровых элементов в рутинные задачи сборки стимулирует мотивацию, повышает производительность и общее благополучие работников на сборочных линиях заводов. Этот подход, известный как геймификация, активно мотивирует сотрудников через конкуренцию и систему поощрений.

Геймификация, долгое время применяемая в сферах маркетинга, здравоохранения и образования, находит своё применение и в производственной отрасли.

Ученые разработали подробную методологию внедрения геймификации в задачи сборки и провели тщательный анализ.

Для проведения исследования использовались конструкторы Lego, а данные были собраны в течение более 110 часов с участием 20 участников.

Результаты показали значительное увеличение производительности и мотивации работников, особенно на завершающих этапах сборочных задач.

Хотя некоторые аспекты исследования требуют дополнительной работы, это первое систематическое исследование, которое признает геймификацию положительным инструментом для повышения эффективности производства.

Это исследование вносит значимый вклад в область науки, и его выводы могут послужить отправной точкой для будущих исследований в этой сфере. Применение геймификации на производстве обещает стать важным фактором для улучшения рабочей эффективности и благополучия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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