Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, сколько стоит летний отдых для участников профсоюзов
Евродепутат Луэна возмутился углеродным следом конфликта на Украине
Си Цзиньпин: США и Китаю необходимо развивать свои торгово-экономические отношения
Сливочный салат из жареного картофеля: рецепт сытного блюда
Актёр Никита Кологривый вышел на свободу после ареста
Эксперт Шихов: мебель в России может подорожать на 15 процентов
Владимир Путин поручил правительству изучить возможность организации производства игровых устройств в России
Nature Communications. ученые создали ИИ для улучшения вкусовых качеств пива
Роза альба: этот королевский цветок станет украшением вашего сада
На Западе мечтают об антивоенных протестах в России после отключения сервиса Samsung Pay

Axios: отключение Samsung Pay должно вызвать массовые протесты в России

0:41
Наука » Технологии

Ожидается, что отключение удобного способа оплаты Samsung Pay на фоне уже введенных санкций против России может стать катализатором массовых антивоенных протестов в стране.

Axios: отключение Samsung Pay должно вызвать массовые протесты в России
Фото: unsplash by Jonas Leupe is licensed under Unsplash License

Об этом пишет американский новостной ресурс Axios.

Большинство россиян, столкнувшихся с ограничениями в использовании платежных систем Visa и Mastercard, осваивают альтернативные платежные сервисы, такие как RuStore, Мир Пэй и НСПК, однако решение по блокировке Samsung Pay вызывает серьезное беспокойство за пределами России.

Ранее Pravda.ru сообщала, что приложение Mir Pay пропало из магазина приложений для устройств на операционной системе Android Google Play.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
В ВСУ пишут отказы выходить на передовую, у Киева серьёзные проблемы с логистикой Дмитрий Плотников Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Последние материалы
Bloomberg: США и союзники не могут остановить хуситов
Подмосковный Роспотребнадзор выявил предприятие-фантом ООО "Молочный ручей"
Назван топ стран, где варят самый вкусный кофе
Телеведущая Лариса Гузеева раскрыла мошенническую схему: "Беспредел"
Уфимцев: дорожные камеры могут начать проверять ОСАГО у водителей в 2024 году
Си Цзиньпин сказал, что отношения КНР и США влияют на будущее человечества
Журова заявила, что Черненко не будет менять спортивное гражданство
3 актрисы, которые были влюблены в своего коллегу во время съёмок фильма
Radio ZET: польские фермеры будут блокировать дома политиков, поддерживающих "Зеленый курс"
На французском телевидении восхищены "мастерством" украинских террористов в Подмосковье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников