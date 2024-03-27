На Западе мечтают об антивоенных протестах в России после отключения сервиса Samsung Pay

Ожидается, что отключение удобного способа оплаты Samsung Pay на фоне уже введенных санкций против России может стать катализатором массовых антивоенных протестов в стране.
Об этом пишет американский новостной ресурс Axios.
Большинство россиян, столкнувшихся с ограничениями в использовании платежных систем Visa и Mastercard, осваивают альтернативные платежные сервисы, такие как RuStore, Мир Пэй и НСПК, однако решение по блокировке Samsung Pay вызывает серьезное беспокойство за пределами России.
Ранее Pravda.ru сообщала, что приложение Mir Pay пропало из магазина приложений для устройств на операционной системе Android Google Play.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.