На Западе мечтают об антивоенных протестах в России после отключения сервиса Samsung Pay

Axios: отключение Samsung Pay должно вызвать массовые протесты в России

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Ожидается, что отключение удобного способа оплаты Samsung Pay на фоне уже введенных санкций против России может стать катализатором массовых антивоенных протестов в стране.

Фото: unsplash by Jonas Leupe is licensed under Unsplash License

Об этом пишет американский новостной ресурс Axios.

Большинство россиян, столкнувшихся с ограничениями в использовании платежных систем Visa и Mastercard, осваивают альтернативные платежные сервисы, такие как RuStore, Мир Пэй и НСПК, однако решение по блокировке Samsung Pay вызывает серьезное беспокойство за пределами России.

Ранее Pravda.ru сообщала, что приложение Mir Pay пропало из магазина приложений для устройств на операционной системе Android Google Play.