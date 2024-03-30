Оказалось, что общение с природой повышает самооценку и искренность человека

Британские исследователи в области психологии из Саутгемптонского университета занялись изучением воздействия естественной среды на психическое благополучие человека и обнаружили новые положительные эффекты от времени, проведенного в дикой природе. Эти результаты были опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).
Основное внимание исследователи уделили аутентичности, которая означает ощущение человеком своей истинной природы. Это включает в себя осознание своих чувств, убеждений и желаний, а также соответствующее поведение искренности и честности.
Исследователи провели 12 исследований, используя онлайн-опросы и практические занятия. Участники отвечали на вопросы о своем отношении к природе и своем мироощущении, а также описывали свои чувства, находясь в городской среде, в парках и в дикой природе.
Они обнаружили, что связь между природой и самоощущением у человека опосредуется несколькими механизмами. Например, время, проведенное в дикой природе, увеличивает самооценку и внимательность, а также укрепляет уверенность в себе, что в свою очередь снижает уровень тревоги, стресса и депрессии.
Исследователи отметили, что эта связь наблюдается в различных группах людей, независимо от возраста, пола и социально-экономического статуса.
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