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Оказалось, что общение с природой повышает самооценку и искренность человека

JPSP: пребывание за городом укрепляет психическое здоровье и веру в себя

1:23
Наука

Британские исследователи в области психологии из Саутгемптонского университета занялись изучением воздействия естественной среды на психическое благополучие человека и обнаружили новые положительные эффекты от времени, проведенного в дикой природе. Эти результаты были опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

JPSP: пребывание за городом укрепляет психическое здоровье и веру в себя
Фото: pixabay.com by Bild von bere von awstburg auf Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Основное внимание исследователи уделили аутентичности, которая означает ощущение человеком своей истинной природы. Это включает в себя осознание своих чувств, убеждений и желаний, а также соответствующее поведение искренности и честности.

Исследователи провели 12 исследований, используя онлайн-опросы и практические занятия. Участники отвечали на вопросы о своем отношении к природе и своем мироощущении, а также описывали свои чувства, находясь в городской среде, в парках и в дикой природе.

Они обнаружили, что связь между природой и самоощущением у человека опосредуется несколькими механизмами. Например, время, проведенное в дикой природе, увеличивает самооценку и внимательность, а также укрепляет уверенность в себе, что в свою очередь снижает уровень тревоги, стресса и депрессии.

Исследователи отметили, что эта связь наблюдается в различных группах людей, независимо от возраста, пола и социально-экономического статуса.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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