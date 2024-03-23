Вреднее сигарет и алкоголя: американские ученые назвали опасное социальное состояние человека

JAGS: одиночество наносит больший вред организму, чем алкоголь и курение

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из США, обнаружило, что более половины пожилых пациентов, обращающихся за первичной медико-санитарной помощью, испытывают ощущение одиночества. Это явление существенно влияет на их качество жизни.

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Анализ данных 603 участников исследования старше 65 лет показал, что уровень одиночества коррелирует с различными аспектами физического, эмоционального и социального функционирования. Одиночество имеет более сильное негативное воздействие на качество жизни, чем такие факторы, как привычка курить, проблемы с алкоголем или ожирение.

Результаты исследования подчеркивают важность социальных связей для общего благополучия пожилых людей. Ученые рекомендуют врачам интегрировать обсуждение социальных связей в стандартные медицинские консультации наравне с другими аспектами образа жизни, такими как питание, физическая активность и сон, сообщает Journal of the American Geriatrics Society (JAGS).

Одним из предложенных решений является создание сообществ формата "Круг друзей" в больницах, которые могут служить площадкой для социальной поддержки пациентов. Подобные инициативы уже показали свою эффективность в предыдущих исследованиях, помогая снизить уровень одиночества среди пожилых людей и, как следствие, улучшить их качество жизни.