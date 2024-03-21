Это средство удалит 70% вредных веществ из почвы: в Бразилии придумали, как использовать кофейные отходы для обезопашивания земли

Исследователи Технологического университета Параны в Бразилии разработали алгоритм, который превращает использованный перемолотый кофе в состав, способный очищать грунт от бентазона — мощного гербицида, широко используемого в сельском хозяйстве.
Бентазон, известный своей аллергенной и токсичной природой, может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая аллергии, раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также отравление при случайном попадании в пищевой тракт, сообщает Gismeteo.
В рамках проекта исследователи смогли создать уголь из кофейных отходов, который затем активировали с использованием хлорида цинка, чтобы получить эффективный абсорбент. По их словам, инновационный состав способен удалить до 70% ядовитого вещества из почвы, а также справиться с некоторыми видами водных загрязнителей.
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