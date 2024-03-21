Это средство удалит 70% вредных веществ из почвы: в Бразилии придумали, как использовать кофейные отходы для обезопашивания земли

Бразильские ученые разработали метод очистки почвы с использованием кофе

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи Технологического университета Параны в Бразилии разработали алгоритм, который превращает использованный перемолотый кофе в состав, способный очищать грунт от бентазона — мощного гербицида, широко используемого в сельском хозяйстве.

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Бентазон, известный своей аллергенной и токсичной природой, может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая аллергии, раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также отравление при случайном попадании в пищевой тракт, сообщает Gismeteo.

В рамках проекта исследователи смогли создать уголь из кофейных отходов, который затем активировали с использованием хлорида цинка, чтобы получить эффективный абсорбент. По их словам, инновационный состав способен удалить до 70% ядовитого вещества из почвы, а также справиться с некоторыми видами водных загрязнителей.