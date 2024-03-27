Скрытая опасность: почему мужчины, борющиеся со стрессом, живут короче

JG: учёные назвали мужское качество, помогающее достичь долголетия

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

В результате исследования, проведенного учёными из медицинской школы Бостонского университета имени Чобаняна и Аведисяна, была выявлена любопытная тенденция в отношении мужчин и их способности преодолевать стресс.

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Согласно данным из The Journals of Gerontology (JG), в исследование были вовлечены 743 мужчины, проходившие контроль за своим психическим здоровьем с 1993 по 2002 год, в то время оценивались также их уровни повседневного стресса.

Участники исследования отмечали события, вызывающие стресс, произошедшие с ними за месяц до начала исследования, и делились методами, которыми они пользуются для разрешения возникающих проблем.

Затем учёные провели долгосрочное наблюдение за испытуемыми в течение более 16 лет. За это время из участников исследования ушли из жизни 473 человека.

Результаты исследования показали, что способность эффективно справляться с проблемами и стрессом связана с долголетием, в то время как постоянная борьба с собой и обстоятельствами приводит к сокращению продолжительности жизни.

Ученые пришли к выводу, что мужчины, которые тратят больше физических и психологических ресурсов на противодействие стрессу и решение исходных проблем, имеют риск летального исхода от всех причин на 14% выше, чем у "стойких оловянных солдатиков".