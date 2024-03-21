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Google не посмеет ничего отключить россиянам, но данные лучше сохранить

Эксперт Артимович заверил, что кроме Диска Google ничего не отключит

2:17
Наука » Технологии

В случае отключения Google Диска в России, другие сервисы Google продолжат работать, заверил в четверг специалист по информационной безопасности Дмитрий Артимович.

Эксперт Артимович заверил, что кроме Диска Google ничего не отключит
Фото: Flickr by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0

После предупреждений Microsoft об ограничении доступа к её облачным сервисам из РФ и Роскачества о возможной блокировке смартфонов в России в сети появились сообщения об отключении Google Диск. Поскольку в экосистеме Google всё тесно взаимосвязано, Pravda.Ru поинтересовалась: что ещё может перестать работать при самом неблагоприятном сценарии?

"Если Google Диск отключат, Google Диск и перестанет работать. А как он влияет на остальное? Никак", — ответил Артимович.

Эксперт по международной политике Алексей Казаков вообще усомнился, что Google что-то отключит.

"Я считаю, что самостоятельное такое решение от Google будет нелогичным. Они и так обладают небольшой долей рынка на территории Российской Федерации. И такие действия ещё больше уменьшат их рынок, то есть они потеряют деньги. Вряд ли они это сделают без какой-то жёсткой команды руководства своих государств или принятия каких-то новых санкций. Но с точки зрения наших потребителей, я считаю, однозначно надо переходить на российские сервисы, — посоветовал он. — Есть и Яндекс-облако, и Яндекс-диски, есть и у Mail.ru. Есть много чего. Слава богу, Россия — достаточно продвинутое с точки зрения IT государство, и у нас нет необходимости зависеть от настроения американских или европейских чиновников".

Поэтому лучше сохранить свои данные, если вы этого ещё не сделали.

"Давно пора уже переходить на российские сервисы, потому что это риск. Неадекватное поведение наших коллег из других государств, в том числе и бывших партнёров, в том числе и американцев, в том числе и Google, показывает: если вы хотите сохранить свои данные — старайтесь их хранить на территории Российской Федерации. Времена сейчас непростые. Противодействие не перестаёт активизироваться, к сожалению, даже продолжает активизироваться в разных формах. И ничего удивительного нет. Какие-то действия они могут предпринять", — заключил он.

Скачать всё своё с серверов потенциального противника вы можете при помощи сервиса Google Архиватор.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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