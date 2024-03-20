Сценарий блокирования всех смартфонов от Apple и Google в России - реальный. Роскачество подтвердило, что если захотят, то смогут

Роскачество: Apple и Google технически могут заблокировать свои смартфоны в России

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко допустил сценарий отключения корпорациями Google и Apple всех своих смартфонов в России. По словам Кузьменко, при таком раскладе гаджеты станут бесполезными, однако на такое компании вряд ли пойдут, поскольку им не выгодно — будут многомиллионные иски в их сторону, плюс сильно пострадает репутация. Комментарий представителя Роскачества приводит РИА Новости.

Фото: www.flickr.com by Блейк Паттерсон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Технически такое отключение возможно. Механизм отключения, в случае чего, будет происходить по принципу блокировки, как это обычно осуществляют с краденными устройствами. У Apple данный механизм налажен лучше. В Google с этим не очень, но проблемы у пользователей возникнуть тоже могут", — слова Сергея Кузьменко.

Руководитель Роскачества добавил, что в случае с гаджетами от Apple, пользователи получат полностью "мёртвое" устройство. Оно будет заблокировано и с него исчезнут все личные данные. У обладателей гаджетов с операционной системой Android при блокировке дела будут обстоять немногим лучше — личные данные можно будет извлечь. Что касается "воскрешения" устройства на Android, то технически — это почти нереально.