Первый чипированный Маском человек сыграл в шахматы, переставляя фигуры силой мысли

Первый пациент с имплантом Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы, переставляя фигуры силой мысли. Трансляцию игры вёл аккаунт проекта в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ).
Около восьми лет 29-летний Нолан Арбо парализован ниже плеч в результате несчастного случая. Разработка компании Илона Маска дала ему надежду на возвращение, пусть и не полное, к нормальной жизни.
Мужчина уже научился телепатически управлять компьютером. "Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась", — прокомментировал он.
О первой в мире успешной операции по вживлению импланта в мозг человека знаменитый миллиардер сообщил в январе. Врачи к его разработке относятся неоднозначно.
По замыслу создателей, мозговой чип под названием Telepathy призван повысить качество жизни пациентов с ограниченными возможностями в части способности самостоятельного движения.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.