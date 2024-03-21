Первый чипированный Маском человек сыграл в шахматы, переставляя фигуры силой мысли

Первый в мире человек с имплантом Neuralink сыграл в шахматы силой мысли

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Первый пациент с имплантом Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы, переставляя фигуры силой мысли. Трансляцию игры вёл аккаунт проекта в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ).

Фото: https://www.flickr.com/photos/44124348109@N01/50280652497 by Steve Jurvetson is licensed under CC BY 2.0

Около восьми лет 29-летний Нолан Арбо парализован ниже плеч в результате несчастного случая. Разработка компании Илона Маска дала ему надежду на возвращение, пусть и не полное, к нормальной жизни.

Мужчина уже научился телепатически управлять компьютером. "Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась", — прокомментировал он.

О первой в мире успешной операции по вживлению импланта в мозг человека знаменитый миллиардер сообщил в январе. Врачи к его разработке относятся неоднозначно.

По замыслу создателей, мозговой чип под названием Telepathy призван повысить качество жизни пациентов с ограниченными возможностями в части способности самостоятельного движения.

Первый в мире чипированный человек