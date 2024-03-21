Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лайфхак от стюардессы: как успокоить плачущего ребенка в самолете
Оригинальные способы подвязки огурцов
Дмитрий Колдун заявил, что после "Фабрики звёзд" остался на обочине
Ветеринары рассказали, стоит ли чипировать своего питомца
Почему фильм "В джазе только девушки" чёрно-белый
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 1. Четверг
Отсутствие спроса повышает предложение - московские застройщики снижают цены на квартиры
"АвтоВАЗ" увеличит производство Lada Granta в базовой комплектации Standard
Психолог Миллер объяснила, что в дебоше Никиты Кологривого алкоголь не виноват
Первый чипированный Маском человек сыграл в шахматы, переставляя фигуры силой мысли

Первый в мире человек с имплантом Neuralink сыграл в шахматы силой мысли

0:59
Наука

Первый пациент с имплантом Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы, переставляя фигуры силой мысли. Трансляцию игры вёл аккаунт проекта в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ).

Первый в мире человек с имплантом Neuralink сыграл в шахматы силой мысли
Фото: https://www.flickr.com/photos/44124348109@N01/50280652497 by Steve Jurvetson is licensed under CC BY 2.0

Около восьми лет 29-летний Нолан Арбо парализован ниже плеч в результате несчастного случая. Разработка компании Илона Маска дала ему надежду на возвращение, пусть и не полное, к нормальной жизни.

Мужчина уже научился телепатически управлять компьютером. "Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась", — прокомментировал он.

О первой в мире успешной операции по вживлению импланта в мозг человека знаменитый миллиардер сообщил в январе. Врачи к его разработке относятся неоднозначно.

По замыслу создателей, мозговой чип под названием Telepathy призван повысить качество жизни пациентов с ограниченными возможностями в части способности самостоятельного движения.

Первый в мире чипированный человек
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте

Артист не желает говорить об уехавших артистах.

Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Советский танк Т-55 признан американцами
Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
Как за каменной стеной: названы породы собак, которые будут жить, чтобы вас охранять
В селе Козинка под Белгородом уничтожены все украинские боевики, заявили в Минобороны
В селе Козинка под Белгородом уничтожены все украинские боевики, заявили в Минобороны
Последние материалы
Лайфхак от стюардессы: как успокоить плачущего ребенка в самолете
Оригинальные способы подвязки огурцов
Дмитрий Колдун заявил, что после "Фабрики звёзд" остался на обочине
Ветеринары рассказали, стоит ли чипировать своего питомца
Первый в мире человек с имплантом Neuralink сыграл в шахматы силой мысли
Почему фильм "В джазе только девушки" чёрно-белый
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 1. Четверг
Отсутствие спроса повышает предложение - московские застройщики снижают цены на квартиры
"АвтоВАЗ" увеличит производство Lada Granta в базовой комплектации Standard
Психолог Миллер объяснила, что в дебоше Никиты Кологривого алкоголь не виноват
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников