Эксперимент Илона Маска по вживлению чипа в мозг человека насторожил врачей

Врач Мясников: имплант от Маска может изменить сущность свободного человечества

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, впервые успешно внедрила микрочип в человеческий мозг. Сам Маск сообщил об этом через свой профиль в социальной сети Х, отметив при этом, что первичные данные о функционировании импланта обещают многообещающие результаты.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Известный теледоктор Александр Мясников выразил мнение, что данное достижение представляет собой настоящую революцию в области медицины.

"Дальнейшая судьба этой технологии зависит от того, кто будет разрабатывать и применять ее. Возможны различные сценарии: от возвращения к жизни для тяжелобольных до изменения сущности свободного человечества", — подчеркнул врач в беседе с представителем интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Мария Беляева, врач общей практики, добавила, что, судя по информации от компании, такой имплант может иметь меньше побочных эффектов, чем медицинские препараты, используемые, например, для лечения депрессии.

Однако сразу возник вопрос в обществе о безопасности таких экспериментов, особенно в отношении здоровья человека. Мясников утверждает, что при правильном проведении операции риски практически отсутствуют. Этому мнению придерживается и Беляева.

"Производитель заверяет, что чип безопасен для человеческого здоровья, но окончательные выводы невозможны без результатов долгосрочных исследований. Критическую роль играет корректность установки импланта, учитывая, что в экспериментах на обезьянах неправильное его расположение приводило к осложнениям, таким как отек мозга, боли и параличи. Можно предположить, что при внедрении подобного чипа у человека учтены потенциальные осложнения и риски", — подчеркнула врач.