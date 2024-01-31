Чипы от Neuralink: потенциальные риски вживления, о которых стоит знать

Невролог Гайфутдинов заявил об опасности нейрочипов от Илона Маска

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Внедрение чипа в головной мозг человека, способного передавать сигналы по Bluetooth в устройства, может повлечь за собой возникновение аутоиммунных заболеваний, предупредил невролог и доцент Казанского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов в интервью с URA.RU.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее известный бизнесмен Илон Маск представил имплант от Neuralink для вживления в головной мозг человека. Компания, работая с 2016 года, стремится создать чип, который поможет устранить последствия травм головного и спинного мозга, восстанавливая двигательные функции у парализованных людей. Эта инновационная процедура впервые была успешно проведена на обезьяне в феврале 2021 года.

Гайфутдинов подчеркнул, что любое вмешательство в головной мозг несёт свои риски, включая возможные отторжение организмом вживленного устройства. Это может вызвать локальные воспалительные процессы и аутоиммунные реакции. Врач также отметил возможность раздражения коры головного мозга и развития эпилепсии в результате чрезмерной активности коры.

Невролог указал на различие между технологиями подавления и активации отделов мозга. В то время как существующие методы направлены на подавление активности, чипы от Neuralink, наоборот, направлены на их активацию, позволяя человеку управлять цифровыми устройствами силой мысли.

Гайфутдинов подчеркнул, что вживление подобных имплантов требует тщательной подготовки, включая эксперименты на животных и получение оптимистичных результатов перед переходом к клиническим испытаниям на людях. Он выразил уверенность в перспективности этой технологии, отметив, что она открывает новые возможности для восстановления функций, потерянных из-за повреждений головного мозга.