Чипирован первый человек в мире: громкое заявление Илона Маска

Компания Илона Маска Neuralink впервые в истории успешно вживила нейрочип в мозг человеку, сообщил её основатель в принадлежащем ему твиттере (ныне X, в РФ заблокирован).
"Вчера первый человек получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков", — написал он.
Устройство похоже на слуховой аппарат. Укреплённое за ухом, оно получает сигналы из мозга от полутора тысяч нитевидных электродов в области, контролирующей движение.
Продукт под названием "Телепатия" позволяет силой мысли управлять телефоном, компьютером или другим устройством. По задумке создателей, он должен помочь повысить качество жизни парализованным пациентам, инвалидам по слуху и зрению.
Проект запущен в 2016 году. В 2021-м прошли успешные опыты на животных. В мае прошлого года Neuralink получил разрешение на эксперименты на людях, а в сентябре начал набор добровольцев.
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