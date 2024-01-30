Чипирован первый человек в мире: громкое заявление Илона Маска

Маск сообщил о вживлении нейрочипа первому в мире человеку

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Илона Маска Neuralink впервые в истории успешно вживила нейрочип в мозг человеку, сообщил её основатель в принадлежащем ему твиттере (ныне X, в РФ заблокирован).

Фото: Neuralink

"Вчера первый человек получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков", — написал он.

Устройство похоже на слуховой аппарат. Укреплённое за ухом, оно получает сигналы из мозга от полутора тысяч нитевидных электродов в области, контролирующей движение.

Продукт под названием "Телепатия" позволяет силой мысли управлять телефоном, компьютером или другим устройством. По задумке создателей, он должен помочь повысить качество жизни парализованным пациентам, инвалидам по слуху и зрению.

Проект запущен в 2016 году. В 2021-м прошли успешные опыты на животных. В мае прошлого года Neuralink получил разрешение на эксперименты на людях, а в сентябре начал набор добровольцев.