Химики вдохновились кукурузным крахмалом и изобрели похожий на спагетти с фрикадельками материал для умных часов

В США создан гибкий проводящий материал для изготовления электроники, который становится прочнее от ударов. Его должны представить на весеннем собрании Американского химического общества (ACS), пишет в среду Phys.org.

Фото: Flickr by U.S. Department of Energy is licensed under CC0