Средства личной гигиены перестанут загрязнять природу: шведские ученые разработали революционный материал, который заменит синтетику

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ACS: ученые разработали новый материал для средств гигиены из белкового сырья

Наука

Шведскими учеными были разработаны инновационные пористые материалы из белкового сырья, которое получается из пищевых отходов.

ACS: ученые разработали новый материал для средств гигиены из белкового сырья
Фото: Wikipedia by 維基小霸王 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот прорывный научный подход направлен на замену традиционных синтетических гигиенических прокладок и подгузников на более экологичные и биоразлагаемые альтернативы. Опубликованные результаты исследования на портале Американского химического сообщества (ACS) подчеркивают использование белков и других естественных молекул, оставшихся после обработки продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, таких как глютен из пшеницы, зеин из кукурузы и натуральные антиоксидантные экстракты.

Для создания этих материалов исследователи экспериментировали с различными пропорциями исходных белков, добавляя воду, пищевую соду как пенообразователь, глицерин в качестве пластификатора и натуральные экстракты, которые действуют как консерванты. После этого они применили методы обработки, характерные для пластмассовой промышленности, для производства компонентов гигиенических изделий методом экструзии. Это позволило создать нити и плоские листы из вспененного белкового сырья.

Эти пористые материалы обладают высокой способностью впитывать жидкость и эффективно ее удерживать. Они прошли тестирование, показав, что при контакте с водой или почвенными бактериями они полностью разлагаются за несколько недель. Таким образом, вместо того чтобы стать загрязняющими материалами, они превращаются в удобрение, обогащенное углеродом, азотом, фосфором, аминокислотами и другими полезными веществами, что делает их эффективным и экологически безопасным решением для гигиенических продуктов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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