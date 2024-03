Средства личной гигиены перестанут загрязнять природу: шведские ученые разработали революционный материал, который заменит синтетику

Шведскими учеными были разработаны инновационные пористые материалы из белкового сырья, которое получается из пищевых отходов.

Фото: Wikipedia by 維基小霸王 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International