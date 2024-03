Нефтедобыча теперь будет более эффективной: российские ученые разработали новый газосепаратор

Учёные из Пермского Политеха представили инновационное решение в области газосепарации для нефтедобывающего оборудования, которое предназначено для работы в условиях высокой нагрузки и агрессивных окружающих сред.

Фото: Wikipedia by Rickmaj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International