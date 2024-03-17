Нефтедобыча теперь будет более эффективной: российские ученые разработали новый газосепаратор

Российские ученые разработали новый газосепаратор для добычи нефти

Учёные из Пермского Политеха представили инновационное решение в области газосепарации для нефтедобывающего оборудования, которое предназначено для работы в условиях высокой нагрузки и агрессивных окружающих сред.

Фото: Wikipedia by Rickmaj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Их исследования выявили, что основные проблемы с разрушением оборудования связаны с особенностями движения жидкости и накоплением абразивных частиц, что приводит к износу и снижению эффективности.

Для решения этих проблем учёные провели комплексное исследование, включающее в себя оптимизацию формы и конструкции газосепаратора. Благодаря этим усилиям удалось существенно снизить износ оборудования и повысить его эффективность в условиях высокой гидроабразивной нагрузки, сообщает Ferra.Ru.

Используя математическое моделирование и стендовые испытания, учёные разработали и протестировали новый газосепаратор, который продемонстрировал высокую стойкость к гидроабразивным воздействиям. Это важное достижение, которое не только снизит износ оборудования, но и повысит эффективность процесса добычи нефти.

В настоящее время разработка нового устройства почти завершена, и оно готово к переходу к стадии серийного производства. Это обещает значительное улучшение процесса нефтедобычи и повышение эффективности работы нефтедобывающего оборудования.