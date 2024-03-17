Огромный затопленный остров был обнаружен у берегов Бразилии: почему правительство страны теперь хочет расширить морские территории

Международная группа ученых из различных стран, включая Бразилию, Великобританию и Италию, совершила открытие, связанное с подводным вулканическим плато Рио-Гранде в юго-западной части Атлантического океана.
Исследователи выяснили, что это плато, которое сейчас находится под водой, ранее было тропическим островом примерно такого же размера, как Исландия. Примерно 45 миллионов лет назад эта часть суши опустилась на дно океана.
Исследование основано на анализе минерального состава почв Рио-Гранде. Ученые пришли к выводу, что эта почва подвергалась выветриванию на открытом воздухе в условиях тропической жары и влажности, что свидетельствует о ее прежнем статусе как суши. Возвышенность расположена примерно в 1,2 тысяч километров от бразильского побережья.
Для подтверждения своих выводов, ученые совершили две научные экспедиции в 2018 году. Изначально они планировали изучить подводные железномарганцевые корки, но обнаружили необычные горные породы. Дальнейший анализ образцов показал присутствие минерала каолинита, который широко распространен на суше в Бразилии, сообщает Scientific Reports.
Интерес к подводному плато Рио-Гранде не ограничивается только научными аспектами. Правительство Бразилии рассматривает его как потенциальное место для расширения морских границ страны. В 2018 году оно обратилось в ООН с просьбой включить это плато в свои морские территории. Это обусловлено не только научным интересом, но и возможным присутствием полезных ископаемых на этой территории и ее схожими геологическими характеристиками с Бразилией.
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