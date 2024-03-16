Интересный набор генов: ученые обнаружили необычные корни современных жителей Индии

Biorxiv: в ДНК современных жителей Индии обнаружены гены неандертальцев

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа генетиков из Калифорнийского университета в Беркли провела обширное исследование, в рамках которого было проанализировано более 2,7 тыс. геномов современных индийцев из различных регионов страны.

Фото: Wikipedia by Yann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследование включало в себя представителей разных географических областей, говорящих на различных языках и принадлежащих к различным кастовым группам.

Одним из основных открытий группы ученых стало необычайное разнообразие ДНК в современном индийском населении. В процессе анализа были обнаружены следы от ближайших и вымерших родственников человека, включая неандертальцев и денисовцев.

Исследование также пролило свет на происхождение генетических вариаций в современном индийском населении. Ученые установили, что большая часть этих вариаций образовалась около 50 тыс. лет назад в результате крупной миграции людей из Африки в Индию.

Более того, исследователи выяснили, что основное наследие современных индийцев связано с тремя группами предков: древними иранскими земледельцами, скотоводами евразийских степей и южноазиатскими охотниками-собирателями. И хотя механизмы миграции двух последних групп были относительно понятны, вопрос о том, как и когда ДНК древних иранских фермеров попала в регион, оставался открытым, сообщает Biorxiv.

В рамках анализа нового исследования группа ученых сравнила ДНК современных индийцев с ДНК иранских людей от неолита до железного века. Их исследование выявило, что древняя ДНК, связанная с Ираном и унаследованная индийским населением, восходит к народам раннего неолита, включая жителей Саразма, древнего поселения в Центральной Азии, расположенного на территории современного Таджикистана.